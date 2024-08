Napoli-Modena, per i bookmakers non c'è partita: le quote

Dopo la pessima stagione passata, chiusa al decimo posto in classifica, il Napoli è costretto a partire dal secondo turno di Coppa Italia. Per la prima ufficiale di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei, sfida al “Maradona” contro il Modena. Partita senza storia, come riporta Agipronews, per gli esperti di 888sport e bet365 che offrono a 1,16 il segno «1», sale a 7,50 il pareggio, con il clamoroso colpo ospite che oscilla tra 12 e 15 volte la posta.

Sarà una partita piena di gol, con l’Over 2.5 in pole a 1,44 su William Hill nei confronti dell’Under 2.5 visto a 2,63, mentre il No Goal è avanti a 1,70 su un match con entrambe le squadre a segno fissato a 2,05. Per quanto riguarda invece i protagonisti del match, su Snai comanda il gol del “Cholito” Simeone, proposto a 1,85, seguito da Kvicha Kvaratskhelia a 2 mentre tra gli ospiti il primo in lavagna marcatori è Luca Strizzolo a quota 12.