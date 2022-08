Napoli-Monza, on line arrivano nuove scorte di biglietti di Distinti superiori e Tribune

Prosegue la caccia al biglietto per Napoli-Monza dopo gli ultimi arrivi sul mercato che hanno riportato l'entusiasmo in città.

Prosegue la caccia al biglietto per Napoli-Monza dopo gli ultimi arrivi sul mercato che hanno riportato l'entusiasmo in città. Ieri sono andati esauriti praticamente tutti i biglietti disponibili on line su Ticketone, ma poco fa sono state messe in vendita nuove scorte (tenute da parte probabilmente per gli abbonati) per Distinti superiori ma anche per Tribuna Nisida e Posillipo mentre c'è ampia disponibilità per l'anello inferiore di Curva B e Distinti.