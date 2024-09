Napoli-Monza, ultime di formazione Sky: tornano i 9 titolari tenuti a riposo col Palermo

Dopo i cinque gol in Coppa Italia contro il Palermo, il Napoli si rituffa con la testa nel campionato per la sfida di domani sera al Maradona contro il Monza. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, Antonio Conte dovrebbe riproporre l’undici che ha pareggiato sul campo della Juventus con l’unica eccezione di Caprile tra i pali. In difesa, nel 4-2-3-1, spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In mediana confermati Lobotka e Anguissa, mentre in attacco spazio a Kvaratskhelia, McTominay, Politano e Lukaku.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.