Napoli reduce da 2 pareggi: non colleziona tre segni “X” di fila in A dai tempi di Benitez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è reduce da due pareggi di fila in campionato - Fiorentina e Lecce - e domani è atteso dalla trasferta di Roma contro la Lazio. Gli azzurri non collezionano tre segni “X” consecutivi in Serie A addirittura dal dicembre 2014, con Rafael Benítez in panchina. A riportarlo è Opta.