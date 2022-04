Napoli-Roma, attenzione al recupero: i dati sui gol nei minuti finali

Domani, nella sfida al Maradona, sarà fondamentale per Napoli e Roma la gestione degli ultimi minuti di gara.

TuttoNapoli.net

Domani, nella sfida al Maradona, sarà fondamentale per Napoli e Roma la gestione degli ultimi minuti di gara. Infatti, secondo i dati Opta, i giallorossi sono la squadra ad aver segnato più reti nei minuti di recupero del secondo tempo in questo campionato, insieme a Udinese e Atalanta (6 gol). Gli azzurri invece sono una delle due squadre, insieme proprio alla Roma, a non aver ancora subito gol in questo frangente di gara.