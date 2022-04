Napoli-Roma, i precedenti sorridono agli azzurri. Ma i capitolini detengono un record

Sei giornate senza pareggi per il Napoli che ne ha vinte 4 e perse 2 in questo frangente.

Sei giornate senza pareggi per il Napoli che ne ha vinte 4 e perse 2 in questo frangente. La Roma nel frattempo sta proseguendo la sua lunga serie di risultati positivi arrivata a 11 (7 vittorie, 4 pareggi).

Serie positiva del Napoli in casa contro la Roma arrivata a tre. L'ultimo successo dei giallorossi nel capoluogo campano, risale al campionato 2017/18, giornata 27 (2-4). Gli azzurri sono in vantaggio in fatto di vittorie per 33 a 19.

Napoli OK in fatto di rigori: 11 avuti a favore (il massimo in A) e uno solo contro (numero minore tra le 20 della massima serie). La Roma di Mourinho ha un primato che detiene assieme all'Atalanta, ovvero il massimo numero di gol segnati durante i recuperi: sono otto.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI

33 vittorie Napoli

22 pareggi

19 vittorie Roma

102 gol fatti Napoli

74 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1929/1930 Serie A Napoli vs Roma 1-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2020/2021 Serie A Napoli vs Roma 4-0