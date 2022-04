Napoli-Roma, Mourinho imbattuto contro Spalletti: i precedenti dei due tecnici

Mourinho invece ha incontrato il Napoli 5 volte, battendolo in 2 occasioni e ottenendo 2 pareggi e una sconfitta.

Luciano Spalletti e José Mourinho si sono incontrati 5 volte, con il portoghese che ne è uscito sempre imbattuto: 3 successi e 2 pareggi. Il tecnico azzurro, grande ex della Roma (299 panchine sommando la prima esperienza degli anni 2005-2009 e la seconda del 2016-2017) ha sfidato in carriera la squadra giallorossa 20 volte, ottenendo però solo 4 successi a fronte di 7 pareggi e 9 sconfitte. Mourinho invece ha incontrato il Napoli 5 volte, battendolo in 2 occasioni e ottenendo 2 pareggi e una sconfitta.