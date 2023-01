Napoli-Roma, tutti i precedenti: per l'ultimo successo capitolino chiedere a Zaniolo

Due risultati che portano i partenopei a quota 6 sfide positive di fila in Serie A: 2 successi e 1 pareggio sia fra le mura di casa che in trasferta

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

L’andata del Derby del Sole fu decisa da Osimhen in rete al minuto 80 quando il risultato era ancora sullo 0-0. I 75 incontri disputati in casa degli azzurri sorridono al Napoli avanti per numero di vittorie, 33-19, e marcature, 103-75, cui dobbiamo aggiungere 23 segni X. La passata stagione al Maradona – San Paolo terminò col punteggio di 1-1, Insigne su rigore all’11’ ed El Shaarawy al 91’.

Due risultati, quelli appena ricordati, che portano i partenopei a quota 6 sfide positive di fila in Serie A: 2 successi e 1 pareggio sia fra le mura di casa che in trasferta, con un parziale di 10-2 in fatto di marcature. L’ultimo successo, in assoluto, dei capitolini? Stagione 2019-2020, 11esimo turno, Olimpico di Roma, 2-1 con questi marcatori: Zaniolo al 19’, Veretout al 55’ su rigore, Milik al 72’.