Napoli-Roma, un dato sul possesso palla sorride agli azzurri

Nella sfida contro il Napoli la Roma, per uscire indenne dal Maradona, dovrà avere molta pazienza e stare molto attenta nella fase di non possesso palla. Infatti, secondo Opta, il Napoli è la formazione che ha costruito più azioni con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria (130, almeno 20 più di qualsiasi altra). Invece la squadra di Mourinho, tra le squadre presenti nella parte alta della classifica, è quella che ha subito più azioni, ben 62.