Napoli-Salernitana verso lo slittamento: alle 19 i dettagli in conferenza stampa in prefettura

Prima delle 19 non sarà pubblicato nessun comunicato ufficiale in merito allo spostamento (sempre più probabile) di Napoli-Salernitana a domenica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si attende il comunicato ufficiale in merito allo spostamento (sempre più probabile) di Napoli-Salernitana a domenica. Intanto è prevista per le 19 di oggi una conferenza stampa in prefettura in cui saranno resi noti i dettagli della decisione sullo slittamento.