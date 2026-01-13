Ufficiale Napoli-Sassuolo, gli ultras neroverdi diserteranno la trasferta: il motivo

Gli ultras del Sassuolo diserteranno la trasferta di Napoli, sabato prossimo alle 18 è in programma al Maradona la sfida valevole per la 21ª giornata di Serie A. La causa dell'assenza dei supporters neroverdi è dovuta ai prezzi elevati nel settore ospiti dell'impianto di Fuorigrotta.

Di seguito il comunicato degli ultras: "Il gruppo Sic Ex Mvrice Gemmæ comunica che, in occasione della partita contro il Napoli di sabato 17/01, non parteciperà alla trasferta. La decisione é dettata dall'esorbitante prezzo del biglietto fissato per il settore ospiti (40 euro + diritti di prevendita) Nonostante sia oramai risaputo che il calcio non sia più uno spettacolo accessibile a livello economico e che sia completamente svanito il concetto di "popolare", ci siamo dovuti adattare ad orari impensabili e calendarizzazioni folli ma riteniamo che a tutto ci sia un limite. Di conseguenza, come già fatto in passato in occasioni analoghe, diserteremo".