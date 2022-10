Napoli-Sassuolo, in esaurimento la Curva B inferiore: ancora disponibile la Curva A inferiore

Continua a ritmo spedito la vendita dei biglietti per la gara di campionato tra Napoli e Sassuolo che si disputerà domani alle ore 15

Continua a ritmo spedito la vendita dei biglietti per la gara di campionato tra Napoli e Sassuolo che si disputerà domani alle ore 15 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Sono in esaurimento i tagliandi per la Curva B inferiore, ultimissimi posti rimanenti per i Distinti superiori, disponibilità media invece per la Curva A inferiore.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00