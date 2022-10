Napoli scintillante, con l'Ajax sono nove vittorie di fila. Undici per Di Lorenzo e Raspadori

È un momento di forma strepitosa per il Napoli, che ha strappato con due giornate di anticipo il pass per gli ottavi di finale di Champions League

È un momento di forma strepitosa per il Napoli, che ha strappato con due giornate di anticipo il pass per gli ottavi di finale di Champions League, dando seguito all'ottima partenza in campionato. Sono adesso nove le vittorie consecutive della squadra azzurra, con due singoli in particolare che, grazie alle partite giocate con l'Italia, hanno raggiunto addirittura gli undici successi di fila: si tratta di Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori.