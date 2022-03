Napoli secondo (col Milan) per punti conquistati nel 2022: solo la Juve ha fatto meglio

Di seguito il dato relativo ai punti conquistati dalle 20 squadre di Serie A nelle partite disputate nel 2022.

Di seguito il dato relativo ai punti conquistati dalle 20 squadre di Serie A nelle partite disputate nel 2022. In evidenza due aspetti: da un lato la risalita della Juventus, squadra che nel nuovo anno solare ha fatto meglio di tutte le altre, compresi Napoli e Milan con un punto in meno. Dall'altro il vistoso calo dell'Inter: 13 punti in 9 partite. Di seguito il dato.

Juventus 22 punti in 10 partite

Napoli 21

Milan 21

Hellas Verona 17

Sassuolo 16

Roma 16

*Lazio 15

Cagliari 15

*Fiorentina 14

*Inter 13

Spezia 13

*Atalanta 10

*Torino 10

*Udinese 10

Genoa 8

*Salernitana 8

Sampdoria 6

*Bologna 6

Empoli 5

**Venezia 5