Napoli sempre più strafavorito: crolla la quota scudetto per gli azzurri

Il Napoli, oltre al titolo, visti i 50 punti al giro di boa potrebbe puntare anche al record di punti in Serie A.

TuttoNapoli.net

Al termine del girone d'andata il Napoli conduce in campionato con 12 lunghezze di vantaggio sul Milan, 13 su Inter, Lazio e Roma e addirittura 27 sulla Juventus, penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze. Distacchi abissali che vedono il Napoli, secondo gli esperti Sisal, stafavorito il titolo di campione d'Italia. La quota scudetto, dopo le sconfitte delle milanesi, è scesa a 1,12. Le quote di Milan e Inter sono crollate, ora infatti vengono quotate a 12, per non parlare di quelle della Juve che valgono 20 la posta.