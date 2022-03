Napoli si prepara alla trasferta di Verona: oltre 2mila biglietti venduti per il Settore Ospiti

Ci sarà, dunque, un bello spicchio azzurro nel capoluogo veneto, pronto ad accompagnare la squadra verso il riscatto.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ad oggi, stando a quanto riferito dal portale Hellaslive.it, sono stati venduti 8.260 biglietti per la sfida di domenica tra Verona e Napoli in programma al Bentegodi, di cui 2.270 del Settore Ospiti. Ci sarà, dunque, un bello spicchio azzurro nel capoluogo veneto, pronto ad accompagnare la squadra verso il riscatto. Il numero, ad ogni modo, potrebbe aumentare nei prossimi giorni. I tagliandi sono ancora in vendita per la Curva Nord Inferiore Ospiti, oltre che (per i veronesi) per i seguenti settori: Curva Est Superiore, Parterre Est, Poltrone Ovest, Tribuna Superiore Ovest.