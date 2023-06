Napoli specialista di testa: record nei top-5 campionati europei, i numeri

Le palle inattive sono state una delle peculiarità del Napoli campione d'Italia.

Fonte: sscnapoli.it

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le palle inattive sono state una delle peculiarità del Napoli campione d'Italia. La squadra di Spalletti è stata quella che ha segnato più gol da palla inattiva in questa Serie A (26) e quella che ne ha subìti di meno da queste situazioni di gioco (solo cinque). In particolare, le palle inattive più sfruttate in assoluto dal Napoli sono state su calci d’angolo, dai cui sviluppi gli azzurri hanno ricavato 17 gol: un record nei top-5 campionati europei 2022/23.

Il Napoli detiene anche il primato di gol segnati in assoluto su colpo di testa (sia da palle inattive che da azioni manovrate): ben 17 reti in questo campionato, record per gli azzurri in una singola stagione di Serie A dal loro ritorno nella competizione nel 2007/08 e primato stagionale nei maggiori cinque tornei europei.

Questa la classifica di reti di testa in campo europeo nella stagione 2022/23

Napoli (17)

Tottenham Hotspur (16)

Fulham (15)

Brest (14)

Friburgo (13)

Liverpool (13)

Union Berlino (13)

Mallorca (13)