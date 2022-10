Napoli spettatore interessato in Coppa Italia: alle 15 Cremonese-Modena, le formazioni ufficiali

Sedicesimi di finale di Coppa Italia che oggi vedono in campo Cremonese e Modena. Alvini manda in campo tanti ragazzi giovani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sedicesimi di finale di Coppa Italia che oggi vedono in campo Cremonese e Modena. Alvini manda in campo tanti ragazzi giovani anche in vista del turno di campionato contro la Sampdoria lunedì prossimo. Anche Tesser fa turnover in vista del campionato. Ecco le formazioni ufficiali:

Cremonese (4-2-3-1): Sarr; Ghiglione, Vasquez, Aiwu, Quagliata; Escalante, Acella; Baez, Milanese, Buonaiuto; Tsadjout. Allenatore: Alvini

Modena (4-2-3-1): Seculin; Oukhadda, De Maio, Piacentini, Ponsi; Duca, Magnino; Renzetti, Mosti, Giovannini; Bonfanti. Allenatore: Tesser