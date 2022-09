Napoli-Spezia, probabili formazioni Tmw: Ostigard dal 1'. Uomini contati per Gotti

Sulle corsie difficile rinunciare a Kvaratskhelia, con Lozano che torna titolare a destra.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Spezia, raccolte da Tuttomercatoweb.

Come arriva il Napoli

Napoli che torna in campo dopo la grandissima vittoria contro in Liverpool in Champions, con Spalletti che dovrà esser bravo a gestire l’entusiasmo dopo una notte magica. Possibile qualche rotazione nel 4-3-3 del tecnico, che dovrà sicuramente fare a meno dell’infortunato Osimhen. Tra i pali ci sarà Meret, con Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui. In mediana non dovrebbero esserci variazioni, con la conferma di Anguissa, Lobotka e Zielinski. Giovanni Simeone favorito per sostituire Osimhen, con Raspadori che può avere comunque delle possibilità. Sulle corsie difficile rinunciare a Kvaratskhelia, con Lozano che torna titolare a destra.

Come arriva lo Spezia

Tra infortuni e panchina corta Luca Gotti si prepara alla sfida contro il Napoli con gli uomini contati e con l’undici visto in campo nelle ultime uscite. In difesa c'è Ampadu con Kiwior e Nikoalou. Mentre a centrocampo Kovalenko è in vantaggio su Agudelo per completare il reparto con Bastoni e Bourabia. Reca e Holm confermati sulle fasce, con Nzola e Gyasi in attacco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolau; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti.