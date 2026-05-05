Napoli su Alajbegovic, si tratta a oltranza: il motivo per cui ADL spinge per lui

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Kerim Alajbegovic si è preso la scena e il Napoli s'è fatto avanti ma con giudizio. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con un ampio focus relativo al futuro dell'esterno, per cui c'è tanta concorrenza. Il giocatore, infatti, tornerà al Bayer Leverkusen dal Salisburgo e non sarà facile arrivare a lui. "Ma al mercato si va per trattare, anche ad oltranza, e lì davanti un giovanotto con la faccia tosta ci starebbe proprio bene, perché diventerebbe funzionale e asseconderebbe la filosofia di Adl".