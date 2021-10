Napoli-Torino, ecco dove vederla in tv e in streaming

La Lega Serie A ha comunicato gli orari di anticipi e posticipi, oltre alla relativa assegnazione televisiva: questa l'assegnazione per l'ottava giornata di Serie A. Per quanto riguarda la sfida Napoli-Torino (in programma domenica alle ore 18 al Maradona) il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, sia attraverso le app presenti sulle smar tv, che in streaming attraverso dispositivi mobili quali smartphone o tablet.

Questo il planning dell'8^ Giornata

16/10/2021 Sabato 15.00 Spezia-Salernitana DAZN

16/10/2021 Sabato 18.00 Lazio-Inter DAZN

16/10/2021 Sabato 20.45 Milan-Hellasverona DAZN/Sky

17/10/2021 Domenica 12.30 Cagliari-Sampdoria DAZN/Sky

17/10/2021 Domenica 15.00 Empoli-Atalanta DAZN

17/10/2021 Domenica 15.00 Genoa-Sassuolo DAZN

17/10/2021 Domenica 15.00 Udinese-Bologna DAZN

17/10/2021 Domenica 18.00 Napoli-Torino DAZN

17/10/2021 Domenica 20.45 Juventus-Roma DAZN

18/10/2021 Lunedì 20.45 Venezia-Fiorentina DAZN/Sky