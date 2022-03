Napoli-Udinese, le statistiche: ospiti vittoriosi con Inler, Denis e Handanovic, poi monologo azzurro

Nelle ultime 4 sfide al Maradona – San Paolo sono andate a segno entrambe le squadre in campo

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Nelle ultime 4 sfide al Maradona sono andate a segno entrambe le squadre in campo. Le media gol/match di questo periodo è quindi di oltre 5 reti a incontro. Un dato praticamente raddoppiato rispetto a quello visto fino alla stagione 2016-2017, che difatti si fermava a quota 2,7.



Eppure… gli ultimi Napoli-Udinese sono piuttosto monotoni dal punto di vista della varietà dei risultati.

I padroni di casa - riportano le statistiche di FootStats - sono in serie positiva dal 2011-2012, 9 successi più 1 match chiuso in parità. Inoltre dal 2014-2015 è sempre e solo comparso il segno 1 in schedina: 7 vittorie senza soluzione di continuità. Record per gli azzurri con questo avversario.

L’ultima affermazione dei friulani è datata annata 2010-2011, 1-2 alla 33esima giornata. Inler e Denis portarono in vantaggio i bianconeri, Mascara dimezzò lo svantaggio nei minuti di recupero dopo il 90’. Da segnalare che all’88’ Cavani aveva fallito un calcio di rigore facendosi ipnotizzare dall’oggi interista Handanovic.

Campani con 60 punti in classifica (18V – 6X – 5P con 51GF e 21GS), di cui 26 in casa (8V – 2X – 4P con 23GF e 10GS). Lo scorso fine settimana hanno sbancato il Bentegodi di Verona grazie a una doppietta di Osimhen. Friulani che rispondono con 30 (6V – 12X – 9P con 35GF e 44GS), ma soltanto 11 lontano dal proprio campo (2V – 5X – 6P con 16GF e 23GS). Hanno in corso una mini serie di gare a punti fatta da 3 pareggi, tutti per 1-1, e 1 vittoria (2-1 con la Sampdoria). L’ultimo KO contro l’Hellas in trasferta.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

42 incontri disputati

27 vittorie Napoli

11 pareggi

4 vittorie Udinese

82 gol fatti Napoli

45 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Udinese 2-1, 37° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Udinese 5-1, 36° giornata 2020/2021