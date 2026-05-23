Napoli-Udinese, pienone per l'ultima al Maradona? Stadio quasi sold out
Il Napoli si prepara all’ultima gara di Serie A contro l’Udinese in un clima di grande entusiasmo. Il sold out non è ancora ufficiale, ma lo stadio Diego Armando Maradona si avvia verso un ultimo pienone stagionale per la squadra di Antonio Conte, con pochissimi biglietti ancora disponibili.
Biglietti Napoli-Udinese: quasi tutto esaurito su TicketOne
Secondo le ultime informazioni su TicketOne, restano ormai pochi biglietti per Napoli-Udinese. Le curve superiori risultano già esaurite, mentre la disponibilità è molto limitata negli altri settori dello stadio. Qualche tagliando è ancora acquistabile soprattutto nelle curve inferiori e in Tribuna Posillipo. Un quadro che conferma l’ennesima grande risposta del pubblico azzurro, pronto a riempire lo stadio per l’ultima partita stagionale.
Napoli, ultima giornata Serie A: festa al Maradona e obiettivo secondo posto
La serata sarà anche l’occasione per salutare ufficialmente Conte e celebrare una stagione in cui il pubblico non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. Con la qualificazione in Champions League già acquisita, il Napoli punta ora a chiudere al meglio davanti ai propri tifosi. L’obiettivo resta quello di difendere il secondo posto in Serie A, coronando un’annata positiva e consolidando il percorso di crescita del club partenopeo.
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