Napoli-Udinese, pienone per l'ultima al Maradona? Stadio quasi sold out

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Grande attesa per la sfida finale del campionato. Lo stadio Diego Armando Maradona si avvia verso il pienone per salutare la stagione del Napoli di Conte.

Il Napoli si prepara all’ultima gara di Serie A contro l’Udinese in un clima di grande entusiasmo. Il sold out non è ancora ufficiale, ma lo stadio Diego Armando Maradona si avvia verso un ultimo pienone stagionale per la squadra di Antonio Conte, con pochissimi biglietti ancora disponibili.

Biglietti Napoli-Udinese: quasi tutto esaurito su TicketOne

Secondo le ultime informazioni su TicketOne, restano ormai pochi biglietti per Napoli-Udinese. Le curve superiori risultano già esaurite, mentre la disponibilità è molto limitata negli altri settori dello stadio. Qualche tagliando è ancora acquistabile soprattutto nelle curve inferiori e in Tribuna Posillipo. Un quadro che conferma l’ennesima grande risposta del pubblico azzurro, pronto a riempire lo stadio per l’ultima partita stagionale.

Napoli, ultima giornata Serie A: festa al Maradona e obiettivo secondo posto

La serata sarà anche l’occasione per salutare ufficialmente Conte e celebrare una stagione in cui il pubblico non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. Con la qualificazione in Champions League già acquisita, il Napoli punta ora a chiudere al meglio davanti ai propri tifosi. L’obiettivo resta quello di difendere il secondo posto in Serie A, coronando un’annata positiva e consolidando il percorso di crescita del club partenopeo.