A Bologna cori e standing ovation per Italiano! Il tecnico sotto la curva ringrazia: sarà addio?
Vincenzo Italiano è al centro delle discussioni per la panchina del Napoli: il suo nome è stato fortemente accostato agli azzurri per essere il successore di Antonio Conte, ma il tecnico ha ancora un anno di contratto con il Bologna. Dopo la partita di oggi contro l'Inter allo stadio Dall'Ara, Italiano è stato chiamato dai suoi tifosi sotto la curva: standing ovation e cori per lui, che ha risposto a braccia alte ringraziando per il tanto affetto. Una scena che potrebbe presagire un addio o allo stesso tempo rappresentare un segnale d'unione.
Tommaso Turci, bordocampista Dazn di Bologna-Inter, ha raccontato così l'episodio del post-partita: "Attestato di stima, dichiarazione d’amore di tutto il Dall’Ara che ha chiamato il tecnico sotto la curva, cori solo per lui che è andato sotto la curva. Un gruppo unito che ha chiamato il pubblico a celebrare il tecnico, vorrebbero restasse. Immagini molto forti, Italiano ha ringraziato a braccia alte, saranno giorni di riflessioni".
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