Scotto: "Conte non s'è sentito protetto e non ha gradito la frase sui tifosi a Dimaro..."

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Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Nell’ultima giornata ci sono ancora dei verdetti da definire. Domenica si decideranno i piazzamenti europei e la lotta salvezza. Al Napoli manca soltanto un punto per arrivare al secondo posto. Potrebbe anche essere possibile con una sconfitta, qualora la differenza reti con il Milan sia superiore. Conte fin qui ha una media punti di 1.98, ha vinto uno scudetto e una Supercoppa, vincendo 53 partite. Chiaramente la media punti si alza se si considera soltanto il campionato.

Chi arriverà, troverà un’eredità importante. Soprattutto per crescita della mentalità, con una volontà vincente. Ma anche basi solide e una rosa tutto sommato completa e abituata a vincere. Lo ha fatto anche nelle altre squadre in cui ha allenato, che quando è andato via Conte hanno fatto bene. All’allenatore non ha fatto piacere quando De Laurentiis ha detto che lui non voleva i tifosi in ritiro. E probabilmente è uno dei possibili ingredienti di una mancata protezione che non è piaciuta. Il primo problema che affronterà Manna sono i rientri dai prestiti. Saranno diversi calciatori che dovranno essere piazzati. Rafa Marin e Noa Lang sono due giocatori che Manna potrebbe proporre al nuovo allenatore”.