Ufficiale Napoli-Verona, prima in panchina per Scuffet e Hasa

Prima presenza in panchina per due nuovi acquisti del Napoli. Scuffet e Hasa sono presenti nella distinta ufficiale degli azzurri che alle 20.45 scenderanno in campo contro il Verona per la prima giornata di ritorno di campionato. Di seguito gli uomini a disposizione di Antonio Conte: Contini, Scuffet, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.