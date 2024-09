Natan ancora titolare col Betis: 90 minuti giocati e vittoria per 2-1

Natan de Souza si è trasferito quest'estate dal Napoli al Real Betis in prestito con diritto di riscatto. Dopo una prima complicata stagione in Europa, il difensore brasiliano è andato in Spagna per cercare maggiore minutaggio e "serenità" e fino ad ora sta riscuotendo un buon successo.

Infatti, il difensore brasiliano in poco tempo ha convinto il mister Manuel Pellegrini: a causa dell'assenza di Bartra il tecnico biancoverde ha lanciato Natan da titolare contro Real Madrid. Da lì sono arrivate ottime risposte ed è stato confermato dal primo minuto sia nella gara successiva contro il Leganès che nell'incontro odierno con il Getafe, vinto 2-1 dal Betis.