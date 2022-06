Nations League, il Belgio vince in Polonia: 80' per Mertens, 58' per Zielinski

A Varsavia il Belgio batte 1-0 la Polonia nella gara valida per il il Gruppo 4 della Lega A di Nations League.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

A Varsavia il Belgio batte 1-0 la Polonia nella gara valida per il il Gruppo 4 della Lega A di Nations League. A decidere il match è la rete di Batshuayi al 16' che permette al Belgio di staccare i polacchi al secondo posto in classifica. In campo per la Polonia Piotr Zielilnski per 58', 80' invece pe Dries Mertens, sostituito dalla stellina De Ketelaere. Nell'altra gara del girone l'Olanda di Van Gaal conferma il proprio ottimo momento di forma superando anche lo scoglio Galles: decisive le reti di Lang (obiettivo di mercato del Milan). Gakpo, e Depay che hanno reso vani i gol di Johnson e Bale, che aveva ripristinato la parità nell'extra-time. Novanta minuti in campo per De Ligt e Koopmeiners, mentre gli interisti De Vrij e Dumfries sono subentrati a inizio ripresa (l'ex PSV ha rilevato l'atalantino Hateboer).

I risultati di questa sera

Olanda-Galles 3-2: 17' Lang, 23' Gakpo, 26' Johnson, 90+2' Bale, 90+3' Depay

Polonia-Belgio 0-1: 16' Bathsuayi

La classifica aggiornata del gruppo 4

Olanda 10

Belgio 7

Polonia 4

Galles 1