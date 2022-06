Nations League, la Polonia batte il Galles in rimonta: Zielinski gioca tutto il match

A Cracovia la Polonia batte 2-1 il Galles nella prima giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Cracovia la Polonia batte 2-1 il Galles nella prima giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Gallesi in vantaggio con Williams al 52', i padroni di casa ribaltano il risultato grazie alle reti di Kaminski al 72' e Swiderski all'85'. Per la Polonia in campo per l'intero match il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski.