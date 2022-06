Nations League, la Slovacchia cade in Kazakistan: Lobotka in panchina per tutta la gara

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka in panchina per tutta la gara.



Una sconfitta che fa parecchio male, soprattutto a due giornate dal termine. La Slovacchia non riesce a vincere contro il Kazakistan nello scontro diretto per la promozione in Lega B: finisce 2-1 per i padroni di casa, a quota 10 punti nella classifica generale, grazie alle reti di Vorogovskiy e Astanov. Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka in panchina per tutta la gara.