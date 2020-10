Nations League, pari in rimonta per la Germania. Grande vittoria dell'Ucraina di Sheva

In attesa di Italia-Olanda di domani, oggi si sono disputate diverse gare della quarta giornata di Nations League. Pareggio in rimonta per la Germania di Low con la Svizzera. Doppio vantaggio elevetico (gol del raddoppio dell’atalantino Freuler), tedeschi che pareggiano con Werner e Havertz. I rossocrociati passano di nuovo in vantaggio, con la doppietta di Gavranovic, ma Gnabry rimette le cose a posto. Importante vittoria per l’Ucraina di Shevchenko contro la Spagna, decide Tsygankov. Questi i risultati e i marcatori di stasera, e le classifiche aggiornate

Lega A

Germania-Svizzera 3-3 (5′ Gavranovic, 26′ Freuler, 28′ Werner, 55′ Havertz, 57′ Gavranovic, 60′ Gnabry)

Ucraina-Spagna 1-0 (76′ Tsygankov)

Classifica: Spagna 7; Germania, Ucraina 6; Svizzera 2.

Lega C

Montenegro-Lussemburgo 1-2 (34′ Ivanovic, 42′ Muratovic, 86′ Sinani)

Classifica: Montenegro, Lussemburgo 9; Azerbaigian 4; Cipro 1.

Lega D, Gruppo 1

Isole Faroe-Andorra 2-0 (19′ e 33′ K. Olsen)

Classifica: Isole Faroe 10; Malta 5; Lettonia 3; Andorra 2.

Lega D, Gruppo 2

Liechtenstein-San Marino 0-0

Classifica: Gibilterra 6; Liechtenstein 4; San Marino 1.