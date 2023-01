Nations League, sorteggiate le semifinali: Italia contro la Spagna: le date

A Nyon, quartier generale della UEFA, sono state sorteggiate le semifinali di Nations League

A Nyon, quartier generale della UEFA, sono state sorteggiate le semifinali di Nations League: l'Italia di Roberto Mancini affronterà la Spagna il prossimo 15 giugno, mentre l'altra semifinale, che andrà in scena il 14 giugno, vedrà contrapposte Olanda e Croazia. La finalissima e la finale per il terzo-quarto posto si giocheranno invece il 18 giugno. Sede della final four sarà l'Olanda, con le città di Rotterdam ed Enschede che ospiteranno l'evento.