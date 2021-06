Nazionali, vincono Kosovo e Macedonia: altro gol di Elmas! La Slovacchia di Lobotka fa pari

Giornata di amichevoli per le varie nazionali, importante specie per chi deve preparare il prossimo Europeo. Alle 18 è sceso in campo il Kosovo di Amir Rrahmani, in campo per l'intera gara, che ha battuto in scioltezza San Marino. Vince anche la Macedonia del Nord, grazie ad un'altra rete di Eljif Elmas, contro la Slovenia. Solo un pari per la Slovacchia di fronte alla Bulgaria: Stanislav Lobotka per 81 minuti in campo.

Macedonia del Nord-Slovenia 1-0 - 55' Elmas (in campo per 82')

Slovacchia-Bulgaria 1-1 - 9' Iliev (B), 27' Benes (S) (Lobotka in campo per 81')

Kosovo-San Marino 4-1 - 28', 45', 46', 76' Muriqi; 85' Tomassini (Rrahmani in campo tutta la gara)