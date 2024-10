Video Ndombele rinato a Nizza: contro il PSG prestazione super, ora sogna la nazionale

Ndombelé è più determinato che mai a dimostrare di avere ancora molto da dare al calcio europeo ed è per questo motivo che ha accettato l'offerta del Nizza.

Tanguy Ndombelé è tornato? Dopo l'addio al Tottenham, l'obiettivo del centrocampista classe' 96 era quello di evitare l'ennesimo prestito, dopo averne vissuti 3 consecutivi: prima il ritorno a Lione, poi Napoli (con cui ha vinto uno Scudetto da comprimario) e infine al Galatasaray, dove è stato criticato... per il suo peso. Un affronto che il classe 1996 non ha gradito e che gli ha fatto scattare qualcosa: in estate si è sottoposto a un'intensa preparazione fisica per tornare al top.

Adesso, Ndombelé è più determinato che mai a dimostrare di avere ancora molto da dare al calcio europeo ed è per questo motivo che ha accettato l'offerta del Nizza: il progetto presentatogli dal direttore sportivo Florian Maurice lo ha "sedotto" e il giocatore si è mostrato subito convinto di potersi rilanciare completamente agli ordini di Franck Haise, portando la sua esperienza in un gruppo giovane.

Finora, i fatti gli stanno dando ragione: ieri sera, l'ex nazionale francese è stato uno dei grandi protagonisti nel pareggio della sua squadra contro il PSG. Una prestazione maiuscola contro il trio formato dall'altro ex Napoli Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery: Ndombele ha vinto quasi tutti i duelli, ha mostrato tecnica e visione di gioco. In Francia sono entusiasti di questo ritorno alla ribalta e credono che possa rientrare nelle scelte future di Didier Deschamps. Di seguito le immagini delle migliori giocate di Ndombele contro il Psg, diventate virali sui social.