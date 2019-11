Nella notte vittoria della Colombia contro l'Ecuador, Ospina in campo 90' minuti

Si è giocata nella notte l'amichevole tra Ecuador e Colombia. La compagine allenata dal ct Carlos Queiroz si è imposta per 1-0 grazie alle rete di Uribe, propiziata dall'assist di Medina. In campo il portiere del Napoli Ospina, che partito titolare è rimasto sul rettangolo verde per tutti i 90' minuti, chiudendo il match senza subire reti.