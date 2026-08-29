Come stanno Neres, Beukema e Badiashile? Allegri fa il punto in conferenza

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Ultime calcio Napoli, le condizioni dei giocatori da recuperare pienamente

Come stanno Neres, Badiashile e Beukema? Ne ha parlato nella conferenza stampa odierna il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, che rispondendo ad una domanda di mercato ha fatto anche il punto sulla condizione fisica di alcuni giocatori. Di seguito il passaggio specifico

Si aspetta qualcosa in questi ultimi giorni di calciomercato? Come ha visto calciatori chiacchierati come Lang?

"Io sono contento della rosa che ho a disposizione, l'ho detto anche la settimana scorsa. A parte abbiamo problemi di lista, altrimenti qualcuno resta fuori. Mettere giocatori che non aumentano il livello tecnico della squadra, che è già alto, non ha senso, sono contento e lavoriamo e miglioriamo con questi giocatori. Lang è entrato a Genova, come tutti, Neres sta migliorando la condizione, non dimentichiamo che l'ultima l'ha fatta a gennaio, ritroverà condizione, Beukema è già con la squada ed ha la possibilità anche di poter giocare. Badiashile è un po' indietro, s'è allenato poco con la squadra al Chelsea ed ha bisogno di un po' di tempo, ma siamo solo all'inizio e bisogna pensare alla partita col Como".