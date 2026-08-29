Ufficiale Castel Volturno, seduta mattutina per il Napoli: il report del club

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Il Napoli è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico-tattico.

Siamo alla vigilia di Napoli-Como, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri hanno svolto in mattinata la rifinitura in vista della partita contro i lariani. Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club partenopeo:

"Meno uno a Napoli-Como. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Fabregas. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico-tattico".