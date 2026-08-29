Prima pagina Calciomercato Napoli bloccato, Corriere dello Sport: "Max, serve un miracolo"

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"Max, serve un miracolo". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli. Il riferimento nella copertina oggi in edicola è al calciomercato: con Leao al Galatasaray, Lang non ha più pretendenti concrete e quindi dovrebbe restare. Senza la sua cessione, nessun investimento per l'attaccante.