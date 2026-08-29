Prima pagina Sfuma il Galatasaray, Il Roma: "Lang blocca il mercato"

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Con la scelta di Rafael Leao di andare al Galatasaray e non all'Aston Villa, è da depennare la pista turca per Noa Lang, che a questo punto dovrebbe restare al Napoli. E bloccare il mercato in entrata. A scriverlo è anche Il Roma, che titola così in prima pagina: "Lang blocca il mercato". E ancora: "Non c'è posto per l'attaccante".