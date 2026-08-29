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Il Milan vince ancora, La Gazzetta dello Sport titola:"Vai col 9"

Il Milan vince ancora, La Gazzetta dello Sport titola:"Vai col 9"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Milan, vai col 9". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo del Milan contro il Venezia. Ramos re a San Siro, una notte al comando, si legge ancora. Spazio anche alla Juventus in taglio alto e il mercato, con l'obiettivo Franck Kessie: "Kessie a tutti i costi".
 