Prima pagina Juventus-Spalletti, Tuttosport titola: "Europa e Kolo, Lucio ci crede"

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"Europa e Kolo, Lucio ci crede". Titola così in apertura di prima pagina Tuttosport oggi in edicola. Da Spalletti carezze alla punta dopo la sferzata di Frosinone e fiducia per la coppa dopo il sorteggio. Spazio anche al Milan: "Ramos, tiro mancino. E tanti saluti a Leao".