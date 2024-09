Neres, l'oro di Napoli: dalla panchina fa ancora la differenza ed ora punta alla titolarità

Il Napoli di Antonio Conte, vince nel finale di grazie alle prodezze di Lukaku e Anguissa. Ma la rete della vittoria è da dividere a metà.

Il Napoli di Antonio Conte vince nel finale di grazie alle prodezze di Lukaku e Anguissa. La rete della vittoria azzurra, che porta il nome del 99 azzurro, è da dividere a metà con un nuovo acquisto azzurro. Ovviamente parliamo del brasiliano David Neres e del suo destro preciso sulla testa di Anguissa che consegna la vittoria gli azzurri. Si tratta del secondo assist del brasiliano che dalla panchina già sembra diventata una certezza anche per i compagni, sempre alla ricerca continua delle sue giocate.

Nessuno si aspettava un così grande impatto fin da subito e invece la qualità, ma soprattutto la fiducia nei propri mezzi sta regalando grandi sorprese e nuove certezze. In tutto questo il mister Antonio Conte a Dazn ha aggiunto: "Giocatori come Lukaku e Neres giocano, ma non sono ancora al pieno della loro forma". Dichiarazioni che lasciano intendere la qualità ancora inespressa della rosa a sua disposizione. Dopo la sosta i nuovi avranno maggiore minutaggio e nel caso del belga e del brasiliano punteranno anche decisamente alla titolarità.