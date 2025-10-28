Neres non voleva togliere il rigore a De Bruyne: era sul dischetto per un altro motivo

Retroscena in occasione del rigore di sabato. Quando Conte vede David Neres avvicinarsi al dischetto dice a Politano che è De Bruyne che deve batterlo e poi dalla panchina inizia a urlare: "Oh dove va Neres, è De Bruyne che lo batte". "Oh, De Bruyne", insiste.

Davide Bernardi, giornalista Dazn, per la rubrica Bordocam spiega che in realtà il brasiliano non aveva intenzione di battere il rigore, ma si era avvicinato al dischetto solo per 'difenderlo' dal possibile avvicinarsi di giocatori dell'Inter dopo quanto accaduto a Milano in Milan-Napoli quando il dischetto fu preso di mira da alcuni rossoneri durante l'attesa Var.