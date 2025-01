Nessuno ha dimenticato l’ultima sconfitta del Napoli a Firenze

Il Napoli aprirà il 2025 contro la Fiorentina, sabato alle 18:00, nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. I viola non vincono allo stadio Franchi contro gli azzurri in Serie A da ben 6 anni: era il 29 aprile 2018, finì 3-0 con tripletta di Giovanni Simeone.

Fu la gara che si giocò dopo quel famoso Inter-Juventus e sancì definitivamente l’addio al sogno scudetto della squadra di Sarri. Da allora in poi in sei gare interne la Fiorentina ha totalizzato tre pareggi e tre sconfitte. I viola hanno una striscia aperta di partite in casa senza successi più lunga solamente contro l’Inter (sette).