Niente conferenza stampa per Mourinho: il portoghese non presenterà Napoli-Roma

Nessuna conferenza stampa pre-partita da parte di Josè Mourinho. Dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt, la Roma è attesa dalla gara di Napoli in programma lunedì alle 19 ma il tecnico portoghese non parlerà ai giornalisti. Questa scelta si è verificata anche in altre occasioni, soprattutto quando erano presenti due impegni ravvicinati.