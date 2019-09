Niente figlio in arrivo, l'esultanza di Mertens è solo uno sfottò ad un amico tassista

Protagonista assoluto Dries Mertens, nella vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Il giocatore belga ha esultato anche su Twitter, dedicando il gol al suo amico Dolly (un tassista) e non alla moglie Kat per celebrare un figlio in arrivo come inizialmente si poteva pensare: "Partita incredibile, il modo migliore di iniziare la stagione al San Paolo. Dedico un gol al mio amico Dolly che ha una pancia come un pallone".