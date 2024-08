Ufficiale Niente Kolo Muani, l'Atletico si toglie dalla corsa al 9: arriva Sorloth

Alexander Sorloth è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid, adesso è ufficiale. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Villarreal.

Alexander Sorloth è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid, adesso è ufficiale. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Villarreal. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il nostro club e il Villarreal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante norvegese, che ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni".

L'Ateltico di Madrid ha scelto il suo bomber, dopo settimane di incertezza vista la cessione di Morata al Milan. Gli spagnoli avevano anche messo gli occhi su Kolo Muani del Psg che avrebbe avviato Victor Osimhen verso Parigi. Le scelte parigine però hanno virato sul bomber norvegese Sorloth quest'anno in forza al Villareal ha siglato 23 reti e 6 assist in 34 partite in Liga.