Niente Olimpiadi in Francia per Thuram, il ct Henry: "Il suo prossimo club è contrario"

Contrariamente a quanto si credeva, e alle prime convocazioni del suo commissario tecnico Thierry Henry, il centrocampista Khephren Thuram (23 anni) non parteciperà ai prossimi giochi Olimpici di Parigi per provare a far vincere la Francia Under 23 nel torneo giocato in casa. Un annuncio che è stato dato oggi dallo stesso Henry in conferenza stampa, spiegando che dietro alla rinuncia di Thuram a partecipare alle Olimpiadi ci sia la volontà del suo nuovo club - la Juventus, per quanto i bianconeri non siano stati direttamente citati - di non privarsi del nuovo acquisto così a lungo e da subito.

Ha detto Henry: "I giocatori ancora non sono stati informati, abbiamo tempo fino a mezzanotte per presentare la lista. Un giocatore però se n'è andato, Khephren Thuram. Perché la società in cui andrà (la Juventus, ndr) è contraria al suo arriva. Per quanto rappresenta per il nostro gruppo è molto dura, ma non possiamo permetterci di trovarci nella situazione in cui il suo nome è inserito nella lista di domani e poi il club arriva e ci dice di no alla fine". Non essendo incluse nel calendario ufficiale FIFA, per le Olimpiadi i club non hanno l'obbligo di concedere i propri calciatori.