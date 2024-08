Niente Osimhen! Il Chelsea prende il 9, Romano annuncia: "Ci siamo per Omorodion!"

Il Chesea sta per acquistare un nuovo centravanti: si tratta di Samu Omorodion, attaccante dell'Atletico Madrid accostato anche al Napoli. Accordo raggiunto tra i club, come riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"Samu Omorodion al Chelsea, ci siamo! Accordo in atto per 35 milioni di sterline come compenso fisso dall'Atlético Madrid. Contratto di sette anni per Omorodion al Chelsea, già concordato in quanto è pronto per le visite mediche. Il Bayer Leverkusen e altri club hanno provato a entrare in gara, ma Omorodion si unisce al Chelsea".

🚨 Samu Omorodion to Chelsea, here we go! Deal in place for £35m as fixed fee from Atlético Madrid.



Seven year contract for Omorodion at Chelsea, already agreed as he’s set for medical tests.



Bayer Leverkusen and more clubs tried to enter race but Omorodion joins Chelsea.