Niente sold-out per Salernitana-Napoli: il dato sui biglietti venduti

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lo Stadio Arechi non vedrà il sold-out che si prevedeva in occasione del derby contro il Napoli. Al momento si registrano circa 18 mila spettatori sugli spalti, con meno di 10 mila biglietti venduti, esclusi gli 8 mila abbonati. Il fattore che sicuramente influisce è il fenomeno meteorologico che non prospetta nulla di buono, con pioggia abbastanza copiosa e temperature rigide.